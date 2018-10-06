В Чемодановке в 2020 году начнут строить новую школу

В настоящее время около 400 школьников из 900 учащихся чемодановской школы занимаются во вторую смену, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Чемодановка — большой населенный пункт, который продолжает расширяться, поэтому школа здесь нужна», — подчеркнул губернатор.

Он поручил главе администрации района начать подготовку проекта нового здания школы на 475 мест, которое, как предполагается, будет построено рядом с существующим.

«Высвобождаемые помещения можно будет использовать под внеклассные занятия и кружки, а также, возможно, проведя реконструкцию одного крыла старой школы, организовать в нем ясельные группы для малышей», — добавил Иван Белозерцев.