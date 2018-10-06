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В Бессоновском районе открыли площадку для отдыха за 6 млн руб

6 октября в 16:27 310 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области 6 октября открыли многофункциональную площадку для отдыха.

Жители микрорайона «Светлая поляна» планировали обустроить детскую площадку еще два года назад. Они за собственные деньги они установили детское игровое оборудование, клумбы, посадили деревья и кустарники.

Позже жители обратились за помощью к губернатору Ивану Белозерцеву, и в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на территории были выполнены работы по строительству плоскостной многофункциональной спортивной площадки с установкой спортивных тренажёров, асфальтированием дорожек, устройству трибун.
Общий объем средств граждан, бизнеса, а также выделенных из бюджета составил порядка 6 миллионов рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Вы здесь активные, смогли организоваться. Молодцы, что власти не даете покоя. Нужно развиваться дальше, смотреть, где еще можно создать комфортную зону», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что из областного бюджета в 2019 году будет выделен 1 миллион рублей на завершение благоустройства этого комплекса, в частности — на оборудование игровых зон безопасным покрытием.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/112183/

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