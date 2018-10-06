В Пензе объявили торги на достройку цирка

На достройку цирка в Пензе выделили 1,3 млрд рублей, на сайте госзакупок появился запрос на определение генерального подрядчика.

Работы на объекте из-за нарушений были заморожены почти на четыре года, а контракт со строительной организацией расторгнут. Заказчиком работ выступает Росгосцирк. В проекте контракта отмечается, что начаться строительство должно с момента его заключения, а завершиться — до 20 декабря 2020 года. Оно должно идти строго по календарному плану работ. Ему соответствует и бюджетный план.

О том, каким должен стать цирк в конечном итоге, можно увидеть из приведенного ниже слайдера (ползунок перетаскивается вправо и влево).

Напомним, работы по достройке цирка ранее обсудили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и заместитель генерального директора ФКП «Росгосцирк» Ирина Теслева. На встрече шла речь о высоких требованиях к объекту, так как проект не имеет аналогов в стране.

Согласно постановлению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, деньги будут выделяться из федерального бюджета в два этапа: в 2019 году поступит 300 млн рублей, в 2020 году — еще 405,6 млн.