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Ученые создали искусственную «жизнь» на квантовом компьютере

7 октября в 12:28 172 просмотра
«жизнь» на квантовом компьютере. Он способен кодировать поведение, связанное со смертью, общением, мутацией и самовоспроизведением.

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Ученые создали первую искусственную «жизнь» на квантовом компьютере. Он способен кодировать поведение, связанное со смертью, общением, мутацией и самовоспроизведением.

Как сообщает портал «Актуальные Новости», новый эксперимент позволит внести в моделирование непредсказуемость. Разработанный алгоритм показал, что компьютеры могут имитировать биологические образцы, или «жизнь», на квантовом уровне.

Для моделирования ученые выбрали IBM QX4 и закодировали единицы квантовой жизни, состоящие из кубитов двух типов. Первому присвоили роль генотипа, второму — фенотипа, ставшего воплощением ДНК. Модель программировали на рождение, развитие и смерть. Эта работа, по мнению экспертов, позволит лучше понять принцип формирования человеческого генома.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/днк-строка-биологии-3d-1811955/

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