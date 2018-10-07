Ученые создали искусственную «жизнь» на квантовом компьютере

Ученые создали первую искусственную «жизнь» на квантовом компьютере. Он способен кодировать поведение, связанное со смертью, общением, мутацией и самовоспроизведением.

Как сообщает портал «Актуальные Новости», новый эксперимент позволит внести в моделирование непредсказуемость. Разработанный алгоритм показал, что компьютеры могут имитировать биологические образцы, или «жизнь», на квантовом уровне.

Для моделирования ученые выбрали IBM QX4 и закодировали единицы квантовой жизни, состоящие из кубитов двух типов. Первому присвоили роль генотипа, второму — фенотипа, ставшего воплощением ДНК. Модель программировали на рождение, развитие и смерть. Эта работа, по мнению экспертов, позволит лучше понять принцип формирования человеческого генома.