Ученые узнали, сколько в геноме человека ДНК неандертальца

Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что унаследовал современный человек от неандертальцев.

Как сообщает «Свободная пресса», ученые проанализировали гены современного человека, сравнив с генами неандертальца. Оказалось, что первый унаследовал часть ДНК у второго, которая помогает защитить организм от вирусов, в числе которых — грипп и гепатит.

Неандертальцы, жившие на территории Европы и Азии, выработали иммунитет к некоторым инфекционным заболеваниям на сотни тысяч лет раньше Homo sapiens. Происходило скрещивание неандертальцев и homo sapiens, в дальнейшем потомству передавались по наследству гены. Ученые пришли к выводу, что в геноме современного человека — примерно 2% неандертальской ДНК.