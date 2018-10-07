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Ученые узнали, сколько в геноме человека ДНК неандертальца

7 октября в 13:30 168 просмотров
, что унаследовал современный человек от неандертальцев.

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Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что унаследовал современный человек от неандертальцев.

Как сообщает «Свободная пресса», ученые проанализировали гены современного человека, сравнив с генами неандертальца. Оказалось, что первый унаследовал часть ДНК у второго, которая помогает защитить организм от вирусов, в числе которых — грипп и гепатит.

Неандертальцы, жившие на территории Европы и Азии, выработали иммунитет к некоторым инфекционным заболеваниям на сотни тысяч лет раньше Homo sapiens. Происходило скрещивание неандертальцев и homo sapiens, в дальнейшем потомству передавались по наследству гены. Ученые пришли к выводу, что в геноме современного человека — примерно 2% неандертальской ДНК.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/днк-микроскопические-ячейки-джин-1903318/

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