Елена Летучая запустит два новых шоу на СТС

Торжественный вечер открыл генеральный директор холдинга «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов: «Сегодня мы стоим на пороге нового телевизионного года. И, как это принято, перед тем, как встретить новый год, нужно вспомнить все хорошее, что было в старом. И, знаете, нам есть, чем гордиться. В первую очередь, тем, что СТС увеличил долю на 14% и стал лидером выходных дней и прайма. Безусловно, мы гордимся тем, что на днях канал взял пять статуэток самой престижной телепремии ТЭФИ и продолжает удивлять зрителей громкими премьерами и новыми лицами».

Так, известный журналист и продюсер Елена Летучая появилась на презентации в новом статусе — ведущей двух телешоу, которые зрители увидят на СТС в новом сезоне. В одном из перспективных проектов она поможет талантливым изобретателям и производителям со всей страны довести их продукцию до потребителя. А в другом шоу Елене предстоит отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, встретиться с их самыми красивыми жителями и на себе попробовать местные рецепты красоты.

Елена Летучая: «Я вернулась на канал СТС не с пустыми руками, а сразу с двумя интересными проектами. Съемки одного из них уже в самом разгаре, а над вторым шоу мы как раз начинаем работать. Мне хочется показать, что я могу быть разной, и надо сказать, что обе истории открывают меня с совершенно неожиданной стороны».

О других премьерах и продолжениях популярных проектов рассказал генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов: «Мне кажется, контент нашего канала преобразился и обзавелся новыми жанрами: к привычным комедиям добавились романтические истории, большие вечерние шоу и драмеди. Мы продолжаем смешить зрителя, но при этом пытаемся донести до него важные смыслы и серьезные темы. Знаете, чтобы в ложке с вареньем была хоть маленькая капелька лекарства. А в этом нам помогут как звезды СТС, так и талантливые актеры, режиссеры и продюсеры, которые присоединились к нам в новом сезоне».

Главным событием телесезона станет возвращение легендарного импровизационного шоу «Слава богу, ты пришел!» (16+), ведущими и продюсерами которого стали Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Игорь Верник. Также среди премьер СТС были заявлены: комедийный сериал «Филатов» (в главной роли — Федор Бондарчук), музыкально-романтическая комедия «90-е. Весело и громко» (12+), скетчком «СеняФедя» (16+), спортивная драма «Мамы чемпионов» (12+) (в главных ролях — Ирина Розанова и Екатерина Вилкова), романтическая комедия «Не пара» (16+) с Аней Чиповской, приключенческая комедия «Погнали» (16+) (в главных ролях — Ольга Медынич и Михаил Трухин) и другие. Кроме того, зрителей ждут продолжения полюбившихся хитов: «Молодежка» (16+), «Ивановы-Ивановы» (16+), «Воронины» (12+), «Психологини» (16+) и «Улетный экипаж» (16+). Копилку дневных шоу пополнит новое трэвел-шоу «Туристы» (16+) и мэйковер-шоу «Рогов. Студия 24» (12+) от главного стилиста канала Александра Рогова.

Актеры, ведущие проектов СТС и звездные гости вечера поделились своими впечатлениями о премьерах телеканала:

Ольга Кузьмина: «В этом сезоне СТС радует жанровым многообразием: и детям есть, что посмотреть, и их родителям. Мне как маме особенно запомнилась драмеди «Мамы чемпионов». Я своего ребенка тоже вожу в разные секции и порой даже не задумываюсь, какие драмы происходят в раздевалках. И, конечно, я не могу не отметить скетчком «СеняФедя» — моих родных коллег из «Кухни», которые теперь идут своей дорогой. Эти герои как два ходячих анекдота, следить за которыми безумно интересно».

Александр Рогов: «Новый телесезон СТС начат масштабно, эффектно и модно! Я рад, что у канала появится большое количество новых лиц: это и Сергей Светлаков со своей командой, и Лена Летучая, и много-много актеров, в частности Аня Чиповская, моя подруга, на которую я с удовольствием посмотрю в новом сериале. Мне кажется, нас ждет невероятный год!»

Анжелика Каширина: «Презентация в стиле Нового года может создавать только праздничное настроение и дарить ощущения восторга и предвкушения. В первую очередь, я рада, что «Ивановы-Ивановы» продолжают свое триумфальное шествие. На мой взгляд, это очень яркий и смешной сериал с блистательным актерским составом, куда входит и моя сестра Кристина. Ну и конечно, я жду премьеру музыкальной истории «90-е. Весело и громко» (16+), где у меня очень интересные перевоплощения».

Сабина Ахмедова: «Канал растет вширь, что не может не радовать. Безусловно, я болею за наш сериал «Мамы чемпионов», также радуюсь появлению на СТС безусловной звезды Сергея Светлакова и возвращению «Слава богу, ты пришел!». Но особенно мне нравятся «Психологини»: мне в принципе по душе истории, в которых главные герои — женщины».

Александра Флоринская: «Что уж скрывать, я очень жду выхода третьего сезона нашего проекта «Ивановы-Ивановы», который стал для меня знаковым. Также хочу отметить драмеди «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой, произнесшей со сцены очень трогательные слова на тему отцов и детей, яркий «Улетный экипаж» с Натальей Бардо, которая сегодня эффектно выступила с вокальным номером. И, конечно, я буду смотреть шоу «Слава богу, ты пришел!», где в конце каждого выпуска хор талантливых детей будет исполнять забавно переделанные песни».