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В Пензе ремонт дорог будет идти на основе схемы комплексной организации движения

8 октября в 14:44 178 просмотров
«Безопасные и качественные дороги» (БКД) будет идти на основе комплексной схемы организации движения.

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В Пензе разработка проектов по ремонту объектов в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД) будет идти на основе комплексной схемы организации движения.

Об этом на передаче «Первая студия» (16+) телеканала «Экспресс» сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

«2019 год — рубежный. Будут вложения в капиталоемкие мероприятия, полномасштабную реконструкцию. В этом плане программа БКД в лице Минтранса заставляет продумывать, какой мы видим транспортную сеть в агломерации в будущем. Контрольная точка — разработка комплексной схемы организации дорожного движения. Для системы транспортной инфраструктуры муниципального образования это определяющий документ. Его мы должны иметь, чтобы планировать работы в дальнейшем», — пояснил чиновник.

Юрий Ильин добавил, что схема будет разрабатываться с привлечением экспертного и научного сообщества.

Напомним, благодаря реализации БКД в областном центре, по данным ГИБДД, снизилось число аварийных мест.


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