Пензенцы смогут пройти обследование в онкодиспансере без записи

Специалисты-онкологи проведут профилактический осмотр женщин на предмет раннего выявления заболеваний молочной железы.
Записаться на прием можно по телефону: 8−937−422−64−54. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Направление из медицинского учреждения по месту жительства не требуется. При наличии показаний будет назначено обследование, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Каждый год от рака молочной железы умирают более 20 000 женщин, свыше 12% женщин в течение жизни рискуют им заболеть. Ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно.