В Пензе обнародовали данные об инвестициях в социально важные объекты
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Альбом группы «Обе-Рек» «Сердце»
В Пензе разработают региональную программу по поддержке студотрядов
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе на ул. Кирова «неадекватный» пешеход бросался на машины
В Пензе ремонт дорог будет идти на основе схемы комплексной организации движения
В Пензенской области заболеваемость наркоманией уменьшилась на 15,1%
В Пензе снижается число мест концентрации аварий — ГИБДД
«Клоуны на дорогах». Пензенца шокировал агрессивно настроенный Пеннивайз
Как устроена работа службы скорой помощи в Пензенской области. Спецпроект
Город Спутник оценили руководители филиалов Росреестра
Белозерцев: Многие районы «плывут» в вопросах ввода земли в сельхозоброт
В Пензе будут оберегать тротуарную плитку от ломов и ковшей
На участке трассы в Мокшане ограничили движение машин

Пензенцы смогут пройти обследование в онкодиспансере без записи

8 октября в 15:28 124 просмотра
«День открытых дверей» (0+). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября.

" data-title="Пензенцы смогут пройти обследование в онкодиспансере без записи — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенском областном онкологическом диспансере 13 октября пройдет акция «День открытых дверей» (0+). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября.

Специалисты-онкологи проведут профилактический осмотр женщин на предмет раннего выявления заболеваний молочной железы.

Записаться на прием можно по телефону: 8−937−422−64−54. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Направление из медицинского учреждения по месту жительства не требуется. При наличии показаний будет назначено обследование, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Каждый год от рака молочной железы умирают более 20 000 женщин, свыше 12% женщин в течение жизни рискуют им заболеть. Ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...