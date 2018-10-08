Пензенцы смогут пройти обследование в онкодиспансере без записи

В пензенском областном онкологическом диспансере 13 октября пройдет акция «День открытых дверей» (0+). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября.

Специалисты-онкологи проведут профилактический осмотр женщин на предмет раннего выявления заболеваний молочной железы.

Записаться на прием можно по телефону: 8−937−422−64−54. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Направление из медицинского учреждения по месту жительства не требуется. При наличии показаний будет назначено обследование, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Каждый год от рака молочной железы умирают более 20 000 женщин, свыше 12% женщин в течение жизни рискуют им заболеть. Ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно.