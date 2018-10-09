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Пензенская налоговая просит оценить борьбу против коррупции

8 октября в 16:37 232 просмотра

Управление федеральной налоговой службы Пензенской области просит жителей принять участие в опросе. Он призван определить качество работы ведомства по борьбе с коррупцией.

Опрос (18+) проводится на сайте ведомства в разделе «Противодействие коррупции». Чтобы ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?», нужно выбрать регион и один из предложенных вариантов ответа («высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень»).

Ответы принимаются месяц, с 15 октября по 15 ноября.

Кроме того, предложения и жалобы можно направить напрямую в ведомство с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС России» или по «телефону доверия»: +7 (8412) 47-69-09.

Возрастные ограничения — 18+.


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