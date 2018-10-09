В Пензенской области создадут «пятилетку» по развитию баскетбола

Открытие памятника приурочено к 100-летию со дня рождения основателя пензенской баскетбольной школы. Церемония состоялась в парке культуры и отдыха «Комсомольский», сообщает пресс-центр регионального правительсьтва.

«Он обладал неуемной жизненной энергией, умел сплотить вокруг себя команду. В результате его работы наша пензенская команда показывала достойные результаты на всесоюзных соревнованиях. Этот тренер оставил очень хорошую школу. Его воспитанники помогают развиваться пензенскому баскетболу. Сегодня от нас зависит, чтобы появлялись такие тренеры, чтобы в Пензенской области развивались разные виды спорта, а молодежь была здоровой и сильной», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он отметил, что Пензенской области необходима новая программа для финансирования развития баскетбола.

«Мы подумаем о том, чтобы в бюджете заложить средства и создать программу на пять лет по развитию баскетбола на пензенской земле, начиная со школы, и поддержать школу высших достижений», — сказал он.

Заслуженный тренер СССР и РСФСР Евгений Гомельский отметил, что Зиновий Швам был великим тренером, он создал прекрасную команду, которая не позволяла соперникам расслабляться ни на секунду.

Тренер передал в музей спорта области баскетбольный мяч с автографами всех игроков сборной России по баскетболу, завоевавшей золотые медали на Олимпийских играх в 1992 году в Барселоне.

Иван Белозерцев и Евгений Гомельский вручили медали юношеским командам-победителям и призерам турнира по баскетболу, посвященного памяти Зиновия Швама. Губернатор наградил бронзовых призеров женской Суперлиги-2 — пензенскую команду «Юность». Памятные подарки от главы региона получили также ветераны баскетбола.

Евгений Семенович Швам (по паспорту Зиновий) (1918 — 1998) — участник Великой Отечественной войны, основатель пензенской школы баскетбола, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР, тренер женской баскетбольной команды сборной РСФСР, старший тренер женской областной баскетбольной команды «Спартак».