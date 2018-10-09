На всероссийском форуме СМИ обсудили проблему «22 кнопки»

На форуме СМИ «Вся Россия», который в эти дни проходит в Сочи, обсудили проблему функционирования «22 кнопки», за которой телевизионщики просят закрепить муниципальные каналы.

Вопрос подняли на встрече с депутатом Госдумы Леонидом Левиным, председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По словам представителя краснодарского телеканала, несправедливо, что законодательством не предусмотрен региональный мультиплекс.

«22 кнопка» — это тема, которая обсуждается активно, у нее есть и сторонники, и противники. Люди не совсем понимают, в чем ее смысл, потому что любой сейчас может сам настроить каналы на своем телевизоре, и его любимый канал из 86-го может стать 22-ым.

Что касается «22 кнопки» с точки зрения бесплатного вещания — мы не можем принимать решение без позиции правительства, а тема дискуссионная, потому что оно потребует дополнительных финансовых средств. Надо учитывать и позицию кабельных операторов", — ответил Леонид Левин.

Директор МТРК «Краснодар» Елена Золотова сказала, что на этой кнопке могут разместиться сразу несколько телеканалов, что будет дешевле. По ее словам, есть информация, что решение вопроса намерены перенести на конец 2019 года, но «за год региональное ТВ просто умрет».

Леонид Левин ответил, что сначала надо четко сформулировать позицию, а потом уже вносить в Госдуму законопроект.

«Тема «22 кнопки» остается актуальной, пока компромиссного решения нет, но вероятность его принятия оцениваю как высокую, мы понимаем важность этой темы», — добавил он.

Он также отметил, что можно хайпануть и внести закон, но это будет чисто популистское решение.

Напомним, не менее остро стоит вопрос и относительно «21 кнопки», которую закрепили за региональными каналами, выигравшими конкурс. Руководители местных ТВ уверены, что она должна существовать не только в кабельных сетях, но в цифровом вещании, что позволит увеличить охват местными новостями жителей отдаленных сел. Дело в том, что кабельные сети актуальны только для крупных населенных пунктов и районных центров.

В форуме «Вся Россия» принимает участие пензенская делегация во главе с начальником регионального департамента СМИ Олегом Синенковым. Информационное агентство «Пенза-Пресс» на нем представляет Галина Попова.