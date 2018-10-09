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В Пензенской области планируют провести докапитализацию «Поручителя»

9 октября в 09:58 198 просмотров
«Поручитель» за девять месяцев 2018 года.

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В правительстве Пензенской области подвели итоги работы фонда «Поручитель» за девять месяцев 2018 года.

Фонд оказывает два вида государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса: предоставляет поручительства и микрозаймы.

По словам генерального директора Сергея Пескова, за девять месяцев общество предоставило 38 поручительств на 297 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов на общую сумму свыше 571 млн рублей.

Кроме того, за отчетный период субъектам малого и среднего предпринимательства было выдано 59 микрозаймов более чем на 107 млн рублей.

«Вы должны чаще выезжать в районы, проводить кустовые семинары, собирать предпринимателей, рассказывать про работу «Поручителя», про условия получения средств», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Он поручил министерству финансов области проанализировать возможность докапитализации фонда. Так, в 2018 году на данные цели было направлено свыше 70 млн рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы выделяем средства из бюджета, чтобы было больше возможностей поддержать предпринимателей, чтобы они развивались и создавали новые рабочие места», — подчеркнул глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/112347/

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