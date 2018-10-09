Пензенцы могут купить квартиру в «Арбековской заставе» со скидкой в 10%
Какой была Пенза в начале 90-х. Фото Александра Николаева
Карен Шахназаров: Российское кино станет другим, когда в стране появится идея
Путешествующим по России не хватает индивидуальных туров — эксперт
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенским медорганизациям вручили 13 новых автомобилей
Губернатор и вице-президент «Ростелекома» обсудили проекты цифрового развития
В Вазерках мужчину оштрафовали за царапины на теле жены
Пумята из пензенского зоопарка отправились на первую прогулку. ФОТО
Пензенские аграрии представят свою продукцию на всероссийской выставке
«Дамате» организовала для ветеранов производства праздник
В Пензе прорабатывают варианты реконструкции стадиона «Труд»
На ул. Зеленодольской открыли новый детский сад с яслями
Скрывающийся от долгов пензенец хотел утаить от приставов иномарку
В Пензе дети погибшей в ДТП женщины получили более миллиона рублей

Пензячка добилась денег за несостоявшиеся рейсы «Саратовских авиалиний»

9 октября в 14:43 244 просмотра
, которая прекратила свое существование. Интересы женщины в суде представлял Роспотребнадзор.

" data-title="Пензячка добилась денег за несостоявшиеся рейсы «Саратовских авиалиний» — Пенза-пресс, рунет за день">

Жительница Пензы смогла добиться взыскания денег с компании-перевозчика, которая прекратила свое существование. Интересы женщины в суде представлял Роспотребнадзор.

Установлено, что пензячка в начале мая приобрела через сайт организации билеты в Симферополь и обратно. Стоимость покупки составила 33480 рублей. 30 мая стало известно о прекращении деятельности «Саратовских авиалиний», соответственно, все рейсы были отменены.

Когда в суд поступил иск, организация вернула женщине деньги, которые она потратила на билеты. Однако в исковых требованиях также была указана неустойка на такую же сумму, компенсация морального вреда, и 50-процентный штраф, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В результате суд пришел к такому решению: взыскать с «Саратовских авиалиний» стоимость билетов — 33480 рублей, неустойку — 5000 рублей, компенсацию морального вреда — 1000 рублей, штраф — 19 470 рублей, судебные расходы — 398,60 рублей. Кроме того, в городской бюджет — госпошлину в 1654,40 руб. При этом решение по возврату стоимости билетов принято считать исполненным.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...