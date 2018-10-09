Пензячка добилась денег за несостоявшиеся рейсы «Саратовских авиалиний»

Жительница Пензы смогла добиться взыскания денег с компании-перевозчика, которая прекратила свое существование. Интересы женщины в суде представлял Роспотребнадзор.

Установлено, что пензячка в начале мая приобрела через сайт организации билеты в Симферополь и обратно. Стоимость покупки составила 33480 рублей. 30 мая стало известно о прекращении деятельности «Саратовских авиалиний», соответственно, все рейсы были отменены.

Когда в суд поступил иск, организация вернула женщине деньги, которые она потратила на билеты. Однако в исковых требованиях также была указана неустойка на такую же сумму, компенсация морального вреда, и 50-процентный штраф, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В результате суд пришел к такому решению: взыскать с «Саратовских авиалиний» стоимость билетов — 33480 рублей, неустойку — 5000 рублей, компенсацию морального вреда — 1000 рублей, штраф — 19 470 рублей, судебные расходы — 398,60 рублей. Кроме того, в городской бюджет — госпошлину в 1654,40 руб. При этом решение по возврату стоимости билетов принято считать исполненным.