В Пензе директор предприятия попал под статью за хищение рельс

В отношении руководителя одного из предприятий ОАО «РДЖ» в Пензе возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в хищении вверенного ему имущества.

По версии следствия, в августе 2018 года он похитил старые рельсовые плети, которые пригодны для повторного использования. Предприятию они достались после демонтажа на путях общего пользования.

Кроме того, выяснилось, что до этого мужчина договорился с представителем одной из организаций, которая должна была делать ремонт ж/д путей, продать похищенное за 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В результате ОАО «РЖД» был причинен ущерб — более 265 тысяч рублей. Однако план так и не был осуществлен, так как его пресекли сотрудники транспортной полиции.

Расследование продолжается.