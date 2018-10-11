Пензенцев приглашают на конкурс управленцев «Лидеры России»

В Москве 10 октября на пресс-конференции организаторы рассказали об особенностях конкурса «Лидеры России» (18+) в этом году. В этот же день стартовала регистрация участников.

Конкурс «Лидеры России» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом президента Владимира Путина в мае 2018 года.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента и наставника конкурса Сергея Кириенко, не нужно стесняться участвовать в «Лидерах России».

«Наш президент не раз говорил, что он убеждён, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, то, что называется «социальные лифты». Но за вас этот выбор не сделает никто. Решайтесь, принимайте участие в конкурсе, и это откроет перед вами огромные возможности. И то, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает», — сказал он.

Сергей Кириенко рассказал о нововведениях. Теперь могут участвовать управленцы с гражданством любо страны. Также к конкурсу присоединились компании-партнеры — 20 отечественных корпораций. Кроме того, организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия до 55 лет вместо 50-и.

Регистрация участников будет проводиться всего две недели, с 10 по 24 октября. Поэтому желающим стоит поторопиться.

«Как и в конкурсе 2017−2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. У конкурса также появились партнеры — крупные российские корпорации, поэтому победители получат еще и пакет предложений от партнеров», — добави руководитель проекта Алексей Комиссаров.

Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.