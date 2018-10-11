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Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Василия Бондалетова

11 октября в 17:38 182 просмотра
, который скончался 11 октября на 91-м году жизни.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким профессора ПГУ Василия Бондалетова, который скончался 11 октября на 91-м году жизни.

«Только что узнал, что ушел из жизни Василий Данилович Бондалетов. Легендарный педагог, удивительный человек, талантливый ученый. Таких всегда — единицы. Очень жаль. Соболезнования родным и знакомым Василия Даниловича», — написал в своем микроблоге в Twitter глава региона.

Напомним, Василий Данилович Бондалетов ушел из жизни 11 октября в возрасте 90 лет. Прощание с заслуженным деятелем науки пройдет 13 октября в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко с 12.00 до 13.00.


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