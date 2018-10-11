Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Василия Бондалетова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким профессора ПГУ Василия Бондалетова, который скончался 11 октября на 91-м году жизни.

«Только что узнал, что ушел из жизни Василий Данилович Бондалетов. Легендарный педагог, удивительный человек, талантливый ученый. Таких всегда — единицы. Очень жаль. Соболезнования родным и знакомым Василия Даниловича», — написал в своем микроблоге в Twitter глава региона.

Только что узнал, что ушел из жизни Василий Данилович Бондалетов. Легендарный педагог, удивительный человек, талантливый ученый. Таких всегда-единицы. Очень жаль. Соболезнования родным и знакомым Василия Даниловича. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 11 октября 2018 г.