Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Василия Бондалетова

«Только что узнал, что ушел из жизни Василий Данилович Бондалетов. Легендарный педагог, удивительный человек, талантливый ученый. Таких всегда — единицы. Очень жаль. Соболезнования родным и знакомым Василия Даниловича», — написал в своем микроблоге в Twitter глава региона.
Только что узнал, что ушел из жизни Василий Данилович Бондалетов. Легендарный педагог, удивительный человек, талантливый ученый. Таких всегда-единицы. Очень жаль. Соболезнования родным и знакомым Василия Даниловича.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 октября 2018 г.
Напомним, Василий Данилович Бондалетов ушел из жизни 11 октября в возрасте 90 лет. Прощание с заслуженным деятелем науки пройдет 13 октября в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы им.