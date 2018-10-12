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РЕН ТВ отметит 30-летие «Агаты Кристи»

12 октября в 10:17 178 просмотров
«СОЛЬ» (16+) можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении ее бессменного лидера и основателя.

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14 октября РЕН ТВ покажет концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» (16+) можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении ее бессменного лидера и основателя.

В 2018 году исполняется 30 лет со дня основания «Агаты Кристи», одной из самых популярных групп в истории российской рок-музыки. РЕН ТВ отметит юбилей легендарного коллектива показом выступления Вадима Самойлова, которое состоялось в московском клубе «Ray Just Arena» в апреле 2016 года.

Зрители РЕН ТВ увидят концерт тура «Агата Кристи. Все хиты». Именно с этой программой Вадим ездил по странам СНГ в 2015—2016 годах. В телевизионную версию концерта войдут 11 популярных композиций «Агаты Кристи»: «Эпилог», «Viva Kalman», «Нисхождение», «Гетеросексуалист», «Моряк», «Позови меня небо», «В интересах революции», «Сердцебиение», «Черная Луна», «Сказочная тайга», «Никогда».

«Агата Кристи» оказала колоссальное влияние на российский рок. Песни и альбомы этой группы регулярно занимали высшие строчки российских чартов 90-х и 2000-х годов, а в 1998 году коллектив стал лауреатом премии «World Music Awards» в Монте-Карло.

Смотрите живой концерт Вадима Самойлова в специальном выпуске программы «СОЛЬ» — в это воскресенье, в 00.00 на РЕН ТВ.

Фотография: фото предоставлено телеканалом РЕН ТВ

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