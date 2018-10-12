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Андрей Кулинцев оставил пост первого зампреда правительства

12 октября в 14:40 446 просмотров

Андрей Кулинцев покидает правительство Пензенской области. Об этом 12 октября сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Андрей Анатольевич Кулинцев покидает пост первого зампреда, он уезжает в Москву, где будет работать в известной корпорации. Благодарен ему за командную работу, профессионализм, умение быстро решать сложные задачи», — написал он в Twitter.

Андрей Кулинцев родился в 1975 году. Окончил ПГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Работал главным специалистом, начальником отдела реализации инвестиционной политики администрации Пензы (1997−2000 гг), федеральным инспектором по Пензенской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО (2001−2007 гг). Год был зампредом — 2007−2008 гг. Подробнее с его биографией можно ознакомиться здесь.


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