Андрей Кулинцев оставил пост первого зампреда правительства

«Андрей Анатольевич Кулинцев покидает пост первого зампреда, он уезжает в Москву, где будет работать в известной корпорации. Благодарен ему за командную работу, профессионализм, умение быстро решать сложные задачи», — написал он в Twitter.

Андрей Кулинцев родился в 1975 году. Окончил ПГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Работал главным специалистом, начальником отдела реализации инвестиционной политики администрации Пензы (1997−2000 гг), федеральным инспектором по Пензенской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО (2001−2007 гг). Год был зампредом — 2007−2008 гг. Подробнее с его биографией можно ознакомиться здесь.