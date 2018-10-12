Детям и студентам расскажут о пользе овощей и фруктов

В Пензенской области в рамках Всемирного Дня питания специалисты проведут занятия и акции с детьми и студентами, на которых расскажут о пользу овощей, фруктов и первых блюд.

«К сожалению, рацион питания большинства пензенцев не сбалансирован. В нем не хватает белков, пищевых волокон, витаминов и минералов. Отмечается избыток сахара, жиров. Это приводит к появлению избыточного веса и ожирению», — сказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

Возрастные ограничения на акции и мероприятия — 0+.

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