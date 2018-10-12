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Детям и студентам расскажут о пользе овощей и фруктов

12 октября в 15:24 200 просмотров
, на которых расскажут о пользу овощей, фруктов и первых блюд.

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В Пензенской области в рамках Всемирного Дня питания специалисты проведут занятия и акции с детьми и студентами, на которых расскажут о пользу овощей, фруктов и первых блюд.

«К сожалению, рацион питания большинства пензенцев не сбалансирован. В нем не хватает белков, пищевых волокон, витаминов и минералов. Отмечается избыток сахара, жиров. Это приводит к появлению избыточного веса и ожирению», — сказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

Возрастные ограничения на акции и мероприятия — 0+.

О том, как правильно завтракать, можно прочитать ЗДЕСЬ. О том, как правильно питаться, можно узнать ЗДЕСЬ. Еще больше полезной информации о здоровье — в разделе «Дежурный врач».


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