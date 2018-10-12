В Пензе все троллейбусные линии и последнее депо уйдут с молотка

4 ноября 1948 года на Театральной площади в Пензе состоялся торжественный митинг, посвященный открытию в городе троллейбусного движения. В этот день на единственный маршрут «Пенза-I» — «Мебельная фабрика» вышли все три имевшихся в распоряжении троллейбуса МТБ-82Д. Первыми пассажирами первого рейса стали депутаты горсовета, строители-стахановцы.

Первый троллейбусный маршрут проходил от Привокзальной площади по улицам Октябрьской, Московской, Горького, Кирова, Калинина и Свердлова до конечной остановки «Мебельная фабрика» (сейчас — АО «Электромеханика»). Длина линии составляла 9,4 километра, а плата за проезд осуществлялась по зонам. Стоимость одной зоны составляла 20 копеек, а проезд от одной конечной до другой стоил 1 рубль 20 копеек.

В 1998 году к 50-летию этого знаменательного события на территории депо № 1 отрыли памятник, который представлял собой прикрепленную к стене здания управления головную часть старого троллейбуса. Однако, не простояв и десятилетия, в 2007 году памятник был демонтирован.

На середину октября 2018 года, словно к 70-летию открытия пензенского троллейбусного движения, назначены торги по продаже последнего оставшегося депо — бывшего депо № 2 в Арбеково, но, главное, — всей контактной сети с трансформаторами и прочим техническим оборудованием.

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Банкротство МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» подходит к завершению. Реализовано практически все имущество бывшего муниципального перевозчика.

К примеру, 19 октября 2016 года продано имущество МУПа «ППП», расположенное по адресу: Пенза, ул. Измайлова, 38. В составе одного лота покупатель приобрел 25 объектов недвижимости, расположенных на земельном участке площадью 6,8 гектара, за 19,5 миллиона рублей. При том, что рыночная стоимость этого имущества, согласно оценке, составляла 430 миллионов рублей.

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В конце сентября состоялось очередное собрание кредиторов, на котором решено ходатайствовать в суд о продлении конкурсного производства в отношении МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» сроком еще на шесть месяцев. Все-таки не все еще имущество должника успели распродать. Говорят, не берут его по предложенной цене.

Потому-то на собрании кредиторов было принято решение об утверждении Положений о порядке, сроках и условиях продажи частей имущества МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы» (согласно приложений, принятых 21.09.2018) с установлением минимальной цены продажи — 5 процентов!

Чему уж тут удивляться.

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А вот троллейбусы МУП «ППП», пусть далеко не новые, распродаются по цене хоть и существенно ниже рыночной, но все же не за бесценок. Так, в августе 2017 года два троллейбуса ВЗТМ-5284 2003 года выпуска были проданы за сумму чуть больше 51 тысячи рублей каждый.

Заметим, годом ранее их оценили по меньшей мере в 200 тысяч рублей.

С какой целью приобретались бэушные пензенские троллейбусы — для перепродажи или переоборудования — неизвестно. Точно можем сказать лишь, что один покупатель был местный, а второй — из Мордовии. Примечательно, что далеко не все выставленные тогда на продажу троллейбусы были проданы — видимо выбирали, что получше.

А вот на торгах в конце 2017 года троллейбусы марки ВЗТМ-5284 2004 года выпуска «пошли» уже лучше, правда еще дешевле — за 42 и 45 тысяч рублей.

Может быть, покупатели раскусили прибыль, которую можно поиметь. Судите сами: вес троллейбуса данной марки превышает 18 тонн. Стоимость килограмма черного металла сейчас — 15 рублей. Даже если половина веса троллейбуса приходится на неметаллические части, в приемке черного металла за него можно получить 130 тысяч рублей (металлическая доля веса троллейбуса существенно больше половины). Да если учесть, что часть деталей троллейбуса изготавливается из «цветных металлов»…

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Бывшее троллейбусное депо № 2 с сетями и рядом поношенных троллейбусов изначально оценили в полмиллиарда рублей. Однако покупателей не нашлось и ценовую планку снизили до 440 миллионов рублей.

15 октября стартуют торги путем публичного предложения по продаже «объектов транспортной инфраструктуры (транспорт, недвижимое имущество, контактные сети, трансформаторы и пр.), расположенные в г. Пенза».

Начальная цена сохранится лишь в течение 7 календарных дней с начала торгов. Далее она будет понижаться каждые 7 календарных дней на 10 процентов от цены продажи лота на повторных торгах. Цена отсечения — 10 процентов от начальной цены продажи на повторных торгах. Иными словами, с 17 по 24 декабря последнее троллейбусное депо в Пензе со всеми городскими коммуникациями будет стоить 44 миллиона рублей.

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Быть ли троллейбусному движению в Пензе? Не повторим ли мы сюжет в Кургане, где конкурсный управляющий проходящего через процедуру банкротства МУПа «Городской электротранспорт», продал тяговые подстанции и контактную сеть города за 85 миллионов рублей? А спустя два месяца вся контактная сеть, за исключением кронштейнов и растяжек, была полностью демонтирована! И троллейбусного движения в Кургане не стало!

Возможно, нам удастся этого избежать.

В условиях конкурса особо прописаны «обязательства покупателя объектов транспортной инфраструктуры».

«…Обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, организовать транспортное обслуживание населения на маршрутах городского наземного электрического транспорта в границах МО городской округ г. Пенза Пензенской области, предоставление льготного проезда пассажирам в соответствии с законодательством РФ и законодательством Пензенской области, соответствие регулярности движения на маршрутах утвержденному расписанию движения, осуществление перевозок пассажиров по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством, осуществление транспортного обслуживания согласно утвержденным уполномоченным органом местного самоуправления паспортам маршрутов перевозок, выполнение требований по обеспечению транспортной безопасности…»

«По итогам торгов Победитель заключает с уполномоченными органами местного самоуправления соглашение о выполнении принятых на себя обязательств по соблюдению условий торгов. В случае неисполнения и (или) несвоевременного исполнения победителем торгов принятых на себя обязательств в рамках заключенного соглашения имущество изымается в пользу уполномоченных органов местного самоуправления с выплатой денежных средств в сумме равной покупной стоимости изымаемого имущества, за вычетом суммы амортизационного износа, а также штрафных санкций…»

Дмитрий Гулин