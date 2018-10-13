Перекрывшая МКАД жена депутата обрадовалась штрафу

Оксана Яковлева, супруга муниципального депутата, получила штраф в 20 тысяч рублей за то, что устроила на МКАДе танцы, из-за которых образовалась пробка.

Как сообщает «Пятый канал», Перовский районный суд Москвы оштрафовал ее на 20 тысяч рублей. Девушку наказали за нарушение общественного порядка. Оксана Яковлева сообщила в соцсети, что рада такому исходу.

«Свобода… 20 тыс штрафа и ночь в КПЗ, когда хотят вменить хулиганство, за любовь к творчеству… Стоит ли оно того? На мой взгляд, любой опыт полезен. Отдельное спасибо адвокату, […] без которого, я бы просто надолго не увидела семью и родных. […] А еще я в КПЗ нашла подругу Наташу и поняла, что лучше не стоит попадать больше в подобные ситуации», — написала она в Instagram.

Под постом появилась масса гневных комментариев:

«Обидно, что вас вытащили из КПЗ! Хорошо, чтобы суток 15 посидели и, может, осознали бы, позволительно ли вообще подобное вытворять. А еще, как можно называть то, что вы делаете — творчеством?»;

«Ну, понятное дело, пиарнулась. Так вовек бы никто и не знал, и не слышал, кто это. А тут вот будем ждать эфиров на центральных каналах»

Однако были и те, кто заступился за любительницу потанцевать:

«Вы мне симпатичны. Я на вашей стороне. Клип хороший. Рад что все так хорошо закончилось. Тем более на фоне футболистов»;

«Птичка моя! Рада за тебя! И твою семью, которая без тебя не может! Пожалуйста, красотка, без таких «разминок» в будущем!»

Стоит отметить, что страничка в Instagram Яковлевой наполнена яркими фото и массой видео с танцами. Такое ощущение, что девушка танцует в любой удобный момент. Но, по мнению, пользователей, не везде такие выступления уместны.