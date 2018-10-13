Жители ул. Чкалова просят сделать улицу удобной для пешеходов

«Прошу провести ремонт дороги: между домами по ул. Чкалова № 19/22 и № 17 нанести на проезжую часть «зебру», соединив два тротуара. Также, у частного дома № 17 на ул. Чкалова необходимо вырубить кустарник, закрывающий проход по узкому тротуару, в середине которого стоит столб. Пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть с детскими колясками, а зимой — с санками. Сам тротуар пора уже заасфальтировать, засыпанная местами щебенка не решает проблему», — написал он.

Обращение редакция направила в компетентные ведомства.