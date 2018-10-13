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Жители ул. Чкалова просят сделать улицу удобной для пешеходов

13 октября в 09:45 328 просмотров
Жалобную книгу» информационного агентства обратился житель Пензы, который попросил устранить ряд препятствий для пешеходов на ул. Чкалова.

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В «Жалобную книгу» информационного агентства обратился житель Пензы, который попросил устранить ряд препятствий для пешеходов на ул. Чкалова.

«Прошу провести ремонт дороги: между домами по ул. Чкалова № 19/22 и № 17 нанести на проезжую часть «зебру», соединив два тротуара. Также, у частного дома № 17 на ул. Чкалова необходимо вырубить кустарник, закрывающий проход по узкому тротуару, в середине которого стоит столб. Пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть с детскими колясками, а зимой — с санками. Сам тротуар пора уже заасфальтировать, засыпанная местами щебенка не решает проблему», — написал он.

Обращение редакция направила в компетентные ведомства.

Фотография: скриншот https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.015720%2C53.178493&z=16&mode=search&text=%D1%83%D0%BB.%20%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C17%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0&sll=37.620393%2C55.753960&sspn=1.257935%2C0.415889&panorama%5Bpoint%5D=45.015932%2C53.178306&panorama%5Bdirection%5D=327.741525%2C-5.656741&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.507243

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