Пензенская область попала в зону, где существует угроза лесных пожаров 13−14 октября. Как сообщает Авиалесоохрана, уровень опасности определен как «средний».

«Лесные пожары могут возникнуть даже от незначительных источников огня. Лесопожарные службы усиливают патрулирование лесного фонда и прилегающих территорий для предупреждения случаев неосторожного обращения с огнем», — сообщает пресс-служба ведомства.

Чрезвычайная зона — в Тюменской области, Чеченской республике. Высокая степень опасности — в Саратовской области и других.

«Средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в 56 регионах России», добавляют в ведомстве, отмечая, что в этих зонах пожар может возникнуть даже при незначительном внешнем воздействии.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия

лесной охраны» — 8−800−100−94−00.