В Пензе выяснят, как повысить качество жизни пенсионеров

В Пензе 17 октября состоится форум «Активное долголетие» (18+). На нем эксперты поделятся новыми подходами и технологиями работы с представителями старшего поколения.

На форум приедут представители власти, НКО, благотворительных фондов, социальных учреждений. На секции «Лучшие практики эффективной работы с пожилыми» представят опыт Пензенской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской областей и Республики Мордовии. Пензенский врач-гериатр Людмила Мурыгина расскажет о медицинских аспектах старения.