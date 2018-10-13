В Пензе выяснят, как повысить качество жизни пенсионеров

На форум приедут представители власти, НКО, благотворительных фондов, социальных учреждений. На секции «Лучшие практики эффективной работы с пожилыми» представят опыт Пензенской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской областей и Республики Мордовии. Пензенский врач-гериатр Людмила Мурыгина расскажет о медицинских аспектах старения.
Форум проводит «Гражданский Союз» при поддержке Фонда президентских грантов, Российского фонда CAF. Он состоится 17 октября в областной библиотеке им.