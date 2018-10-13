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В Пензе выяснят, как повысить качество жизни пенсионеров

13 октября в 17:59 222 просмотра
«Активное долголетие» (18+). На нем эксперты поделятся новыми подходами и технологиями работы с представителями старшего поколения.

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В Пензе 17 октября состоится форум «Активное долголетие» (18+). На нем эксперты поделятся новыми подходами и технологиями работы с представителями старшего поколения.

На форум приедут представители власти, НКО, благотворительных фондов, социальных учреждений. На секции «Лучшие практики эффективной работы с пожилыми» представят опыт Пензенской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской областей и Республики Мордовии. Пензенский врач-гериатр Людмила Мурыгина расскажет о медицинских аспектах старения.

Форум проводит «Гражданский Союз» при поддержке Фонда президентских грантов, Российского фонда CAF. Он состоится 17 октября в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Участие бесплатное, но требуется регистрация, сообщают организаторы.


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