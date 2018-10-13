Кто в ответе за бродячих «кусачих»?

600 тысяч рублей запросил житель Пензы С. в качестве компенсации морального вреда, нанесенного ему в результате укуса бродячей собаки. Суд удовлетворил его требование лишь частично.

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6 сентября 2017 года около 17 часов 30 минут мужчина пешком направлялся по улице Измайлова в сторону центра Пензы. На пересечении улиц Измайлова и Стрельбищенской, рядом с остановкой общественного транспорта по ул. Измайлова, на прилегающем к тротуару газоне, находилась стая собак в количестве пяти особей. Пройдя мимо них, мужчина неожиданно почувствовал укус с тыльной стороны правой голени, чуть ниже колена. Обернувшись, он увидел, что один из псов вцепился ему в голень.

«Несмотря на то, что он никаких провоцирующих действий не совершал, собака повела себя очень агрессивно и неадекватно. Он запомнил, что на собаке не было ни ошейника, ни намордника, ни поводка, ни какого-либо чипа или жетона, пес был весь в пыли и не ухожен…»

Пребывая в шоковом состоянии, мужчина добрался до дома, откуда вызвал «скорую помощь». Приехавшая бригада оказала ему первую медицинскую помощь, и ввиду опасности инфекционных заболеваний, передаваемых от укусов животных, предложили доехать до травмпункта на улице Пионерской.

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В травмпункте пациенту С. сделали новую перевязку, укол от столбняка и начали антирабическую вакцинацию. В течение трех месяцев он проходил вакцинацию и находился под наблюдением врачей.

По словам врача-рабиолога ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Захарьина» укус гражданина С. относился ко второй категории (укус за неопасную зону). Ему была назначена бесплатная антирабическая вакцина без иммуноглобулина — КОКАВ (культурная концентрированная очищенная инактивированная вакцина). В период вакцинации необходимо соблюдать следующие условия: нельзя переутомляться, перегреваться, переохлаждаться, все плановые прививки делаются через полгода после прохождения курса вакцинации от бешенства, нельзя употреблять алкогольные напитки, а также в течение года следует воздержаться от планирования детей.

От вакцины могут быть осложнения неврологического характера, гиперчувствительность немедленного и замедленного типа.

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Врач общей практики поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника» сообщила, что гражданин С. обратился за медпомощью 3 октября — с жалобами на неприятные ощущения и дискомфорт в нижней части конечности после укуса собакой. Помимо этого, были общие жалобы на слабость, недомогание, быструю утомляемость. Мужчина был эмоционально подавлен. Через неделю С. пришел на повторный прием. Кроме вакцины, врачом-хирургом были еще назначены антибактериальные препараты, а также витаминные комплексы…

По словам самого укушенного, «антирабическая вакцинация вызвала у него в первые дни головные боли, тошноту, ощущения «кома в горле», после вакцинации на 90-й день — слуховые галлюцинации, повышение температуры, боли в ногах, скачки артериального давления… В месте укуса рана остается красной, болит, очень чувствительна на изменение температур…»

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В исковом заявлении к администрации Пензы, управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензы и МУПу по очистке города пензенец просил солидарно взыскать убытки и компенсацию морального вреда.

Подчеркивая, что морально-нравственные страдания усугубила невозможность принятия участия, по медицинским показаниям, в фестивале хорового искусства в составе архиерейского хора Пензенской епархии (в городах Барселона и Льорет-де-Мар). В целях поездки им были затрачены денежные средства по оформлению шенгенской визы в размере 8000 рублей, 3000 рублей для поездки из Пензы в Москву и обратно, 1000 рублей на питание в ходе поездки в Москву и 70 евро для поездки из города Льорет-де-Мар в город Барселона и в монастырь.

«В результате укуса собакой у него стало нарушаться психическое состояние, психотерапевтом были выписаны лечебные препараты, на приобретение которых он потратил 2 519 рублей. Общая сумма убытков составила 10 869 рублей, из которых 8 350 рублей — визовый сбор, 2 519 рублей — расходы на приобретение лекарственных препаратов…»

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В суде все соответчики в удовлетворении исковых требований пензенца просили отказать. Так, представитель управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы, утверждала, что ведомство надлежащим образом исполнило возложенные на него обязанности по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.

«Более того, истцом не доказан факт укуса безнадзорным животным. Сам по себе факт прохождения курса вакцинации от бешенства и утверждения истца не являются доказательствами укуса бездомных животным. Истцом не доказана причинно-следственная связь между укусом бездомным животным и обращением в ГБУЗ

«Областная психиатрическая больница им. Евграфова», в связи с чем, исковые требования о взыскании расходов на приобретение лекарственных средств удовлетворению не подлежат. Требования о взыскании денежных средств на оформление шенгенской визы также взысканию не подлежат, поскольку истец в течение года может воспользоваться визой для совершения поездки. В случае удовлетворения судом требований о взыскании компенсации морального вреда, просила размер компенсации снизить, поскольку истец видел стаю собак и, не придав значения этому обстоятельству, прошел мимо них, в его действиях содержится грубая неосторожность, содействовавшая причинению вреда…»

Представитель МУП по очистке города пояснила, что по состоянию на дату укуса С собакой между МУП по очистке города и управлением ЖКХ Пензы был заключен муниципальный контракт по оказанию услуг по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных на территории Пензы, по условиям которого выезд организации по отлову осуществляется по поступившим заявкам от УЖКХ Пензы. По указанному в исковом заявлении адресу, где произошел инцидент, заявок по отлову безнадзорных животных не поступало.

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«Довод представителя УЖКХ Пензы о том, что истцом не доказан факт укуса безнадзорным животным суд считает несостоятельным… Позиция истца подтверждается показаниями свидетеля, который суду показал, что 6 сентября в вечернее время сидел в машине, ждал друга. Вдруг увидел как около магазина на улице Измайлова в Пензе молодого человека укусила за ногу собака. По внешним признакам собака выглядела как бездомная: была грязная, без поводка и ошейника. Позже в социальной сети «ВКонтакте» он увидел пост об укусе собакой, автором которого является тот самый молодой человек, как выяснилось позже С. Он написал С., рассказал, что видел, как его укусила бездомная собака, последний попросил его выступить в суде в качестве свидетеля и рассказать о произошедшем…

При этом каких-либо доказательств совершения С. действий, расценивающихся как грубая неосторожность, которые могли спровоцировать или содействовать укусу собаки и причинению вреда, суду не представлено.

Поскольку истцу был причинен вред здоровью безнадзорным животным, то УЖКХ Пензы ненадлежащим образом выполнило возложенные на него задачи, в связи с чем суд считает УЖКХ Пензы надлежащим ответчиком в настоящем споре и на него следует возложить обязанность по возмещению компенсации морального вреда истцу…»

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С учетом степени «физических и нравственных страданий» пензенца, невозможности вести привычный образ жизни, с УЖКХ Пензы в его пользу суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. По мнению суда, данная сумма «отвечает принципам разумности и справедливости, степени понесенных нравственных страданий и соразмерности полученной тяжести повреждения вреда здоровья».

На решение районного суда была подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой в настоящее время находится в Пензенском областном суде.

Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»