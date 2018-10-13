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В ДТП под Кузнецком легковушку смяло, как консервную банку

13 октября в 16:42 1102 просмотра
, у села Махалино, произошла авария.

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В Кузнецком районе Пензенской области, у села Махалино, произошла авария.

Об этом в редакцию сообщил очевидец. По его словам, столкнулись LADA Vesta и фура. От удара легковушка превратилась в груду металла. Якобы погиб один человек.

Официальной информации о случившемся нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фотография: фото очевидца

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