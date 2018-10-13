На трассе под Мокшаном из-за ремонта образовалась пробка

Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», на участке затруднено движение. Поэтому поездки нужно планировать с учетом этой информации.
Участников дорожного движения просят соблюдать скоростной режим и требования знаков.
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В Пензенской области на трассе под Мокшаном из-за ремонт организовали реверсивное движение.
Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», на участке затруднено движение. Поэтому поездки нужно планировать с учетом этой информации.
Участников дорожного движения просят соблюдать скоростной режим и требования знаков.