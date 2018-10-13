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На трассе под Мокшаном из-за ремонта образовалась пробка

13 октября в 16:54 416 просмотров

В Пензенской области на трассе под Мокшаном из-за ремонт организовали реверсивное движение.

Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», на участке затруднено движение. Поэтому поездки нужно планировать с учетом этой информации.

Участников дорожного движения просят соблюдать скоростной режим и требования знаков.


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