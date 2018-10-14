Похороны СМИ отменяются. В Сочи обсудили проблемы журналистики

Полторы тысячи журналистов, 85 регионов, шесть дней, семь площадок и десятки мероприятий — в Сочи завершился фестиваль журналистов «Вся Россия-2018». Он прошел под неумолкаемый спор о «22 кнопке», «цифре» для региональных каналов и мультимодальности СМИ. Мнения экспертов и участников — в материале редактора ИА «Пенза-Пресс» Галины Поповой.

Такого количества журналистов Сочи еще не видел. Сразу на пяти площадках с утра и до вечера обсуждались важнейшие для региональных СМИ вопросы: как выстроить сотрудничество новым и традиционным медиа, какие есть перспективы у цифровых изданий, как визуализировать и преподнести контент читателю, кто он — журналист на войне, как ведется информационное противостояние. Было немало и звездных гостей. Так, в первый день форум посетили ведущие политического шоу «60 минут» (12+) Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также ведущий программы «Вести» (12+) Эрнест Мацкявичюс. На встречи с ними собирались полные залы.

В целом повестку всего форума можно разделить на три основных направления: газеты, телевидение и интернет-СМИ.

«22 кнопка» и «цифра» для регионов

С 1 января 2019 года Россия переходит на кабельное телевидение, и это может сильно ударить по местным каналам. С просьбой решить эту проблему и сохранить ТВ в регионах журналисты обратились напрямую к депутату Госдумы, председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леониду Левину.

Если вкратце, то они просили создать для городских каналов «22 кнопку» по аналогии с «21», где расположились регионалы, а также сделать цифровой региональный мультиплекс. Работники СМИ обеспокоены тем, что пока эти вопросы решаются, многие ТВ-каналы просто умрут.

«Что касается «22 кнопки» с точки зрения бесплатного вещания — мы не можем принимать решение без позиции правительства, а тема дискуссионная, потому что оно потребует дополнительных финансовых средств. Надо учитывать и позицию кабельных операторов», — отметил Леонид Левин и добавил, что оба вопроса активно обсуждаются в коридорах власти.

Проблему возможного вымирания региональных телеканалов обозначил в интервью ИА «Пенза-Пресс» и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«У региональных телекомпаний будет очень непростой год, небольшие каналы могут его не пережить. Переход с «аналога» на «цифру» — непростой, болезненный, но очень важный и нужный. […] Возможно, он будет замедленный, плавный, нерезкий, и на несколько лет, может быть, аналоговое телевещание останется. Об этом тоже идут разговоры с властями, с представителями Госдумы, которые могут донести эти решения», — отметил он.

По поводу цифрового регионального мультиплекса председатель СЖР добавил, что «и эту тему никто не бросит, и без телевидения у нас люди не останутся».

Завершилась дискуссия принятием проекта резолюции с призывом «дать региональным телеканалам равную с федеральными возможность войти в цифровую эру». Осталось лишь ждать решения властей и 2019 года.

Газеты уходят в интернет

А вот традиционного разговора о вымирании газет не было. Здесь, в основном, беседовали о дизайне, о монетизации сайтов изданий, о внедрении в соцсети. О том, почему это необходимо, рассказал секретарь СЖР Денис Токарский.

«Я был на одном медиафоруме, и представитель районной газеты рассказал, что у него был тираж 10 000, весь район его читал, и вдруг в течение месяца тираж стал 3 000. Казалось бы, ничего не предвещало такого падения. Стали разбираться, и оказалось, что во «ВКонтакте» появился паблик, из которого все стали получать информацию, и газета проиграла битву в течение буквально нескольких недель. Это урок очень многим, тем, кто говорит: «Нет, мы не будем развивать интернет и соцсети, потому что это подорвет наши тиражи». Может быть, и подорвет, но если вы не будете развивать, вы уничтожите свои тиражи и свое влияние. Что вам нужно — продать несколько печатных листов или чтобы аудитория была лояльна и читала вас на всех площадках?» — сказал он.

Хотя были и радикальные мнения. Так, руководитель департамента SMM холдинга «Комсомольская правда» Илья Лочканов безапелляционно заявил: «Соцсети скоро заменят районные газеты». Из зала ему никто не возразил.

А вот Татьяна Писклова, главный редактор газеты «Борисоглебский вестник», которая вошла в число лучших печатных изданий России, называет другие проблемы печатников.

«Тиражи падают. Падают за счет тех, которые распространяет почта, но растут альтернативные тиражи: то, что мы распространяем редакцией. Мы даже ставили эксперимент, читают ли газету: прошли с почтальоном по домам. За два часа мы зашли в два дома, где находятся 14 квартир, 11 человек из 14 мы подписали. Так что проблема работы почтальонов стоит довольно остро», — поделилась она.

Также Татьяна Писклова обратила внимание на нехватку кадров в небольших городах и районах, малое количество рекламодателей.

Web «умрет»?

А вот для «электронщиков» одними из самых интересных были секции, которые вел секретарь СЖР Роман Серебряный. Например, желающих послушать его лекцию о визуализации контента для интернет-СМИ зал даже не вместил, люди стояли в коридоре.

«Сейчас изданиям нужно понимать, что есть три составляющих интернет-ресурса, которые позволяют его развивать и зарабатывать на нем. Первое — создание контента. Второе — визуализация, что многие пропускают. В наше время, когда у людей — клиповое мышление, даже если у вас интересное содержание, но оно не оформлено, не привлекает внимание, аудитория проходит мимо. Третья часть —

это затраты на распространение, особенно они велики, когда это стартап или новый проект.

Основные ошибки региональных интернет-порталов, на мой взгляд, — это неумение оформить контент, непонимание того, что журналист должен быть конвергетен и делать все сам, отсутствие стиля, соблюдения сетки и интересной верстки, непонимание того, что верстка в интернете и соцсетях должна быть разной, и пятое — ориентация должна быть не на новости, а на создание историй, долгоиграющие материалы», — рассказал он.

Но и тут не обошлось без пессимистичных прогнозов. Секретарь СЖР, главный редактор газеты «Профиль» Александр Белоновский высказал мысль о том, что web-сайты умрут, потому что их заменят соцсети. Однако не все так плохо, уверен Роман Серебряный.

«Действительно, дистрибуция ушла на сторону соцсетей, все считают, что web мы тоже похоронили. Но люди начинают понимать, что повестку в соцсетях для них формируют роботы, многих это не устраивает, и они возвращаются к web, чтобы самим решать, что им интересно, а что нет», — отметил он.

А завершить все-таки хочется на позитивной ноте. Как сказал на закрытии форума Владимир Соловьев, многие сейчас говорят, что СМИ умирают, но такое количество талантливых журналистов, собравшихся в одном месте, доказывает, что это не так.