В Пензе православные христиане отмечают праздник Покрова

Праздник приурочен к явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому — отшельнику, посвятившему себя изучению Писания и молитвам, — во Влахернском храме Константинополя. В народе праздник называют Покров день. Сегодня в церквях проходят богослужения, дюди молятся Деве Марии в надежде получить исцеление, благословение.

С поздравлением к пензенцам обратился мэр Виктор Кувайцев.

«Богородица является символом чистоты, бесконечной доброты, милосердия и веры, поэтому в этот день искренне желаю вам, чтобы Покров день подарил любовь и счастье, направил на творение добрых и обдуманных дел. Желаю вам неугасаемой веры, крепкого здоровья, благополучия, радости души и близких людей рядом», — пожелал глава администрации города.