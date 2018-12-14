Пензенцам рассказали, как не подцепить в салоне красоты заразу (видео)

Вирусные гепатиты В, С, грибковые заболевания кожи, волос, ногтей, и даже ВИЧ. Это далеко не полный перечень недугов, которыми можно заразиться, побывав в обычном салоне красоты. Пензенские специалисты рассказали, как уберечь себя от этих опасностей.

Екатерина Рылина тщательно следит за своей внешностью. Посещает салон красоты несколько раз в месяц. Отдает предпочтение проверенному уже годами учреждению, где она полностью уверена в безопасности.

«Для меня всегда важны две вещи, во-первых, — комфорт. Обычно совмещаю это с работой, за ноутбуком или телефоном, важно, чтобы администратор вовремя принес кофе, и процесс проходил в дружеской атмосфере. Во-вторых, — безопасность, потому что многие девушки не задумываются, например, стерилизуются ли предметы», — сказала она.

В салоне, который посещает Екатерина, гигиене уделяют особое внимание. Мастера используют специальные пакеты с набором инструментов, которые открываются непосредственно перед клиентом. Многоразовое оборудование сразу же после использования отправляется на обработку и дезинфекцию по всем правилам. В учреждении разработана программа производственного контроля. Раз в квартал выполнение всех норм мастера демонстрируют сотрудникам регионального центра гигиены и эпидемиологии.

Однако далеко не все салоны готовы похвастаться такой стерильностью и, зачастую пренебрегают элементарными правилами дезинфекции, а это может стоить клиенту здоровья. При проведении популярных процедур маникюра и педикюра можно заразиться опасными инфекциями, некоторые из них неизлечимы, другие требуют довольно длительной терапии.

«Во время оказания услуги возможно нарушение целостного кожного покрова. Если мастер работает не стерильным инструментом, то можно заразить человека вирусным гепатитом B и С, ВИЧ и различными грибковыми заболеваниями», — рассказала врач-паразитолог областного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Табакаева.

Вши, перхоть и грибковые заболевания кожи головы — это не редкость после посещения парикмахерских. Заразиться ими достаточно просто, а избавится от напасти сложно. Диагностировать заболевание самостоятельно в домашних условиях непросто. Поэтому, заметив хотя бы малейшие изменения, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью.

«Заболевание опасно тем, что поражает всех независимо от возраста. У грибковых заболеваний достаточно тяжелые последствия, среди них — алопеция, то есть частичное или полное выпадение волос», — объяснила врач-дерматовенеролог Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Наталья Названова.

Ежегодно на территории Пензенской области открываются десятки новых салонов красоты, все больше мастеров принимают клиентов на дому. Проверить работу последних невозможно. Поэтому жителям необходимо самим внимательно следить за предоставляемыми им услугами. Перед началом и после окончания обслуживания клиента, мастер должен тщательно вымыть руки с мылом. Используемое белье должно быть чистым, а лучше одноразовым.

«Чаще всего наблюдается несоблюдение санэпид режима, то есть отсутствуют дезинфицирующие средства. Зачастую персонал должен с надлежащей кратностью проходить медосмотр и гигиеническое обучение, то есть обязательно наличие медицинской книжки», — сказал заведующий отделением коммунальной гигиены областного Центра гигиены и эпидемиологии Леонид Чихирев.

Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах. Избежать многих проблем можно, выбирая хороший проверенный салон, сообщает телеканал «Экспресс».