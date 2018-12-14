Радио «Экспресс» разыгрывает путевку в Сочи (видео)

Внимательно следить за эфиром с 7.00 до 10.00 — главное испытание по-настоящему теплого и волшебного конкурса. Важно вовремя услышать заветные названия. Фантазия ведущих унесла их к станциям пригородных поездов Черноморского побережья.
«Как правило, нужно просто услышать станции, которые назовут в эфире, дозвониться, когда прозвучит команда, пересказать услышанное и принять участие в основном розыгрыше», — рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.
Победителю оплатят не только проживание в Сочи, но и проезд. Шесть слушателей уже стали претендентами на победу и вышли в финал предновогоднего конкурса, сообщает телеканал «Экспресс».