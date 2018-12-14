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Радио «Экспресс» разыгрывает путевку в Сочи (видео)

14 декабря в 20:09 178 просмотров
«Экспресс» разыгрывает путевку на двоих в Сочи. Возможность попасть из зимы в теплую сказку есть у каждого слушателя утреннего шоу «No stress».

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В Пензе радио «Экспресс» разыгрывает путевку на двоих в Сочи. Возможность попасть из зимы в теплую сказку есть у каждого слушателя утреннего шоу «No stress».

Внимательно следить за эфиром с 7.00 до 10.00 — главное испытание по-настоящему теплого и волшебного конкурса. Важно вовремя услышать заветные названия. Фантазия ведущих унесла их к станциям пригородных поездов Черноморского побережья.

«Как правило, нужно просто услышать станции, которые назовут в эфире, дозвониться, когда прозвучит команда, пересказать услышанное и принять участие в основном розыгрыше», — рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Победителю оплатят не только проживание в Сочи, но и проезд. Шесть слушателей уже стали претендентами на победу и вышли в финал предновогоднего конкурса, сообщает телеканал «Экспресс».


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