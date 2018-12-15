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Губернатор и соцсети. Белозерцев рассказал, зачем завел Instagram

15 декабря в 09:38 408 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью корреспонденту РИА Новости поделился своей точкой зрения о необходимости присутствия чиновников в социальных сетях.

Глава региона отметил, что ведение аккаунта в Instagram в целом является положительной работой.
«Я считаю, что это, конечно, помогает коммуницировать с нашими гражданами. Нельзя отставать от всего мира, архаичность в органах власти неуместна. Считаю, что больше надо через социальные сети общаться.

Бабушка из села Twitter не увидит, хотя и там есть продвинутые, поэтому к ней надо ехать, встречаться, сходы проводить, на вопросы отвечать лично. Я вот, посещая сельские районы, в обязательном порядке провожу прием всех, кто пришел, по записи и без нее», — сказал он.

На вопрос, у всех ли чиновников должны быть аккаунты в соцсетях, Иван Белозерцев ответил, что это каждый должен решать сам, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Но такая прямая связь с жителями позволяет максимально оперативно реагировать на болевые точки, а чиновников на местах подстегивает решать возникающие проблемы в десять раз быстрее. Я бы рекомендовал своим коллегам обратить внимание на возможность создания аккаунтов в соцсетях, поработать месяц-два и посмотреть, насколько этот канал дает отклик жителей», — подчеркнул он.

Напомним, пензенский губернатор зарегистрировался в Instagram осенью 2018 года. В настоящее время у него есть аккаунты почти во всех популярных социальных сетях. В частности, оперативно о знаковых решениях и событиях Иван Белозерцев сообщает в Twitter.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/127097/

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