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Бутусов покорил пензенцев хитами «Наутилус Помпилиус»

15 декабря в 11:12 422 просмотра
«Пенза» с аншлагом прошел концерт Вячеслава Бутусова «Nautilus Pompilius. 35 лет. Гудбай, Америка» (16+).

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В киноконцертном зале «Пенза» с аншлагом прошел концерт Вячеслава Бутусова «Nautilus Pompilius. 35 лет. Гудбай, Америка» (16+).

Что приятно удивило, концерт начался минута в минуту — в 19.00. Артист не стал делать ставку на спецэффекты и красочные номера, из декораций — лишь экран. Но пензенцам такая атмосфера пришлась по душе — они подпевали любимым песням, а под самые ритмичные некоторые даже не смогли усидеть на местах и танцевали.

Вячеслав Бутусов исполнил хиты «Видишь, там на горе», «Крылья», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью» и множество других. Концерт прошел на одном дыхании.

В завершение артист поздравил пензенцев с наступающим Новым годом.

«Здоровья души и тела! Будьте счастливы, всех вам благ!» — пожелал он.


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