Полмиллиона за свободу. В Пензе за махинации осудили экс-адвоката и его подельника

В Пензе осудили бывшего адвоката и его подельника, которые обманули своего клиента и выманили у него крупную сумму.

Установлено, что пензенца обвинили в нарушении ПДД на территории Московской области. Мужчина обратился за помощью к адвокату. Тот вместе со знакомым ввели в заблуждение клиента, сказав, что его собираются заключить под стражу. На самом деле такой меры не предполагалось.

За 500 тысяч рублей адвокат с подельником предлагали решить вопрос. Чтобы убедить мужчину, понадобилось несколько встреч. 2 октября 2017 года он все-таки передал деньги. Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ и следственного управления СК России по Пензенской области.

В ходе расследования вскрылся еще один эпизод мошеннических действий, совершенный знакомым адвоката. Мужчина также обманом за вознаграждение якобы помог избежать уголовной ответственности

В результате суд приговорил бывшего адвоката к двум годам и шести месяцам лишения свободы, подельника — к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Срок они будут отбывать в колонии общего режима. Решение еще не вступило в законную силу.