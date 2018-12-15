Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Топ-10 советов по выбору новогодних подарков
Рецензия на фильм «От двери в дверь»
Вам будет интересно
Наши новости
Молодую жительницу Пензенской области поймали на краже машины
Случайное знакомство. В Пензе жестоко убили мать двоих детей
Пензячка выдумывала полезных знакомых и выманивала деньги у мужчины
Пензенец навсегда «успокоил» пьяного брата
Достал пистолет. У тамалинца сдали нервы при оплате коммунальных счетов
Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга
Пензенских пенсионеров «обчистили» на полмиллиона рублей
Защищал честь любимой. В Пензе подросток пойдет под суд за драку
Пензенский директор погорел на сделке и лишился крупной суммы
В Пензе вынесли приговор по громкому делу «Возрождения»

Полмиллиона за свободу. В Пензе за махинации осудили экс-адвоката и его подельника

15 декабря в 10:42 360 просмотров
, которые обманули своего клиента и выманили у него крупную сумму.

" data-title="Полмиллиона за свободу. В Пензе за махинации осудили экс-адвоката и его подельника — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе осудили бывшего адвоката и его подельника, которые обманули своего клиента и выманили у него крупную сумму.

Установлено, что пензенца обвинили в нарушении ПДД на территории Московской области. Мужчина обратился за помощью к адвокату. Тот вместе со знакомым ввели в заблуждение клиента, сказав, что его собираются заключить под стражу. На самом деле такой меры не предполагалось.

За 500 тысяч рублей адвокат с подельником предлагали решить вопрос. Чтобы убедить мужчину, понадобилось несколько встреч. 2 октября 2017 года он все-таки передал деньги. Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ и следственного управления СК России по Пензенской области.

В ходе расследования вскрылся еще один эпизод мошеннических действий, совершенный знакомым адвоката. Мужчина также обманом за вознаграждение якобы помог избежать уголовной ответственности

В результате суд приговорил бывшего адвоката к двум годам и шести месяцам лишения свободы, подельника — к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Срок они будут отбывать в колонии общего режима. Решение еще не вступило в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...