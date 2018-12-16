Пензенцы обеспокоены снижением количества голубей на улицах (видео)

Рядом с человеком голуби поселились несколько столетий назад. С тех пор они стали самой распространенной городской птицей. Однако некоторые пензенцы обеспокоены тем, что все реже в последнее время встречают голубей на улицах.

В то время как большинство птиц с наступлением холодов отправились в теплые края, голуби не покидают насиженного места. Они предпочитают оставаться поближе к человеку. Именно поэтому пензенцы обеспокоились тем, что, кажется, птиц стало меньше.

Орнитологи спешат успокоить горожан — с голубями в Пензе все в порядке. Просто с наступлением холодов они ищут еду, сбиваясь в стаи. Согласно статистике, популяция голубей уже многие годы держится на одном уровне. Более того, такая стабильность — очень хороший показатель, ведь резкий рост их количества может повлечь за собой серьезные проблемы. К примеру, голуби переносят около 20 различных инфекций, в том числе — опасных для человека.

«Это достаточно серьезные заболевания, которые голуби могут переносить из одного города в другой. Сами же они устойчивы к птичьему гриппу, которого мы боимся», — рассказал профессор кафедры зоологии и экологии факультета физико-математических и естественных наук педагогического института ПГУ Игорь Муравьев.

Как отмечают специалисты, это лишь один из факторов. Свой отпечаток также накладывает и то, что пензенцы выбрасывают мусор не как раньше — в ведрах, а в мусорных пакетах, которые затрудняют птицам доступ к отходам. Вячеслав Фролов изучает пензенских пернатых уже много лет. По его словам, такое тесное соседство голубей с людьми может быть взаимовыгодным. Более того, он считает, что они необходимы городам.

«Хотим мы этого или нет, но голубь олицетворяет единение с природой, он — чистильщик города. То, что вы выбросили, он употребит в пищу», — отметил он.

Орнитологи призывают беречь голубей. Несмотря на то, что их общее число остается прежним, уже два вида городских пернатых попали в последнюю редакцию Красной книги Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».