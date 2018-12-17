Филиал «Пензаэнерго» выполнил более 2000 техприсоединений за год

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Пензаэнерго» выполнил 2026 технологических присоединений объектов потребителей с суммарной мощностью 42,9 МВт за 11 месяцев 2018 года.

Для этого построили и реконструировали 112,397 км распределительных сетей (РС) 6−10/0,4 кВ, смонтировали и ввели в работу трансформаторные подстанции 6−10/0,4 кВ общей мощностью 7,794 МВА. Среди присоединенных к сетям филиала объектов наиболее крупными являются производственные базы в Пензе (1,1 МВт), коттеджный поселок в пригороде (0,5 МВт), садоводческие товарищества (0,8 МВт), инкубаторий в с. Голицино (0,9 МВт), кондитерское производство в городе Белинский (0,6 МВт), земснаряд в селе Новая Кутля Лунинского района (0,75МВт) и другие.

Также пензенские энергетики выполнили работы по увеличению производственной мощности ООО НПП «Авиаметиз» в Пензе, нежилого здания Радиозавода в рабочем поселке Земетчино (0,5МВт), объектов сельскохозяйственного назначения в Никольском районе (0,48МВт).

Осуществляя в минимальные сроки технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, «Пензаэнерго» формирует на территории региона благоприятный инвестиционный климат как для производственной сферы, так и для предприятий аграрно-промышленного комплекса.

Всего за 11 месяцев 2018 года в «Пензаэнерго» поступило 2911 заявок потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала. Сумма заявленной мощности составила 160,3 МВт. За этот же период был заключен 2231 договор на технологическое присоединение (общая заявленная мощность — 78,4 МВт). При подаче заявок на технологическое присоединение многие клиенты компании воспользовались

Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети». За последние несколько лет для поддержки бизнеса на региональном уровне в филиале «Пензаэнерго» существенно сокращены сроки исполнения обязательств по договорам технологического присоединения.

