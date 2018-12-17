Два трупа. Прицеп от фуры пензенца раздавил микроавтобус

В Новоусманском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП с участием пензенского водителя.

Установлено, что 16 декабря в десять утра на дороге «Воронеж-Тамбов» ехала Scania, за рулем которой был 49-летний житель Пензенской области.

«Произошло самопроизвольное отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito», — сообщили в пресс-службе УМВД Воронежской области.

В результате аварии водитель микроавтобуса, 49-летний житель Воронежа, и его пассажирка погибли на месте происшествия. Личность женщины устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка.