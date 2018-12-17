Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках

Компания «Термодом» предлагает квартиры в современном, ярком микрорайоне по доступным ценам. Например, студии в Спутнике продаются по цене от 790 тысяч 300 рублей, однокомнатные квартиры — от 1 млн 363 тысяч, двухкомнатные — от 2 млн 155 тысяч*.

Однако уже в 2019 году эксперты прогнозируют повышение стоимости жилья на первичном рынке. Основная причина — изменения в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Но существуют и другие факторы, влияющие на цену квартир в новостройках.

В настоящее время в России при строительстве около 80% новостроек привлекаются средства дольщиков. По сути, это беспроцентный заем, который будущие жильцы квартир предоставляют застройщику. Такая форма взаимодействия регулируется 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Однако в 2018 году в России началось реформирование сферы долевого строительства, которое продолжается до сих пор. Цель изменений — защитить права дольщиков, обезопасить их от недобросовестных застройщиков. Будет ли достигнута задача — покажет время. Но уже сейчас понятно, что нововведения приводят к удорожанию проектов и росту цен на жилье.

Еще один важный фактор, влияющий на стоимость квадратных метров, — НДС. С 1 января 2019 года он вырастет с 18 до 20%. Таким образом, увеличится себестоимость объектов, так как строительство состоит из множества составляющих, которые застройщик приобретает с НДС — начиная от разработки проекта и заканчивая закупкой строительных материалов. По прогнозам специалистов, только из-за повышения НДС жилье может подорожать минимум на 5%.

И, наконец, — размер ипотечных ставок. В сентябре 2018 года впервые за последние пять лет ЦБ РФ повысил ключевую ставку. Сразу вслед за этим большинство банков России увеличили процент ипотечной ставки. Таким образом, увеличилась итоговая стоимость жилья по ипотечным кредитам. В пятницу, 14 декабря, состоялось очередное заседание ЦБ РФ, и ставка вновь была увеличена.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина прогнозирует к первому полугодию 2019 года рост инфляции с 3,1% до 5,5%. Возможно, это заставит ЦБ продолжить повышение ключевой ставки. При ожидаемой инфляции в районе 5% ключевая ставка может увеличиться до 8,5−9% годовых. В этом случае повысятся и ставки по ипотечному кредитованию. Аналогичное предположение высказал и глава «Сбербанка» Герман Греф.

Подведем итоги. Изменения в законодательстве, падение рубля, рост ключевой ставки и НДС наверняка приведут к уменьшению числа вводимых новостроек и повышению стоимости квадратного метра. Аналитики предрекают рост цен на 10−15%.

Так что всем, кто еще размышляет о покупке квартиры, советуем поторопиться с решением. Выбирайте понравившуюся квартиру, покупайте ее по ценам 2018 года и переезжайте в Город Спутник.

Офисы продаж расположены на ул. Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (Пенза), проспекте 30-летия Победы, 47 (Заречный). Телефон 28−28−20. Проектные декларации — на сайте.

*Все цены указаны при условии полной оплаты стоимости жилья сразу.