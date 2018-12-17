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Столичный чиновник оценил качество ремонта в пензенских школах

17 декабря в 11:33 198 просмотров

Начальник управления Министерства просвещения страны Богдан Скрынников проверил качество ремонта в двух спортивных залах школ Пензенской области.

В частности, чиновник посетил школы в селах Лермонтово Белинского района и Кобылкино Каменского района, сообщили в пресс-центре облправительства.

Московский специалист положительно оценил проведенный ремонт и отметил его высокое качество. Кроме того, Богдан Скрынников увидел, что в школах на хорошем уровне проводят спортивно-массовую работу с детьми и их родителями.

С 2014 года уже в 90 сельских школах области провели ремонт. В 2019-м планируется отремонтировать еще 12 спортзалов, на это из федерального бюджета выделена субсидия 17 444 тыс. руб.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/127164/

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