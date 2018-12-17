Пензенские школьники создали робота-сапера для росгвардейцев

Школьники представили робота-сапера из конструктора LEGO, который работает с помощью специальных датчиков. Устройство может перемещаться по труднодоступным местам на гусеницах, а также «осматривать» подозрительные объекты, поскольку оснащено видеокамерой. Сенсоры и моторы способны поднимать и транспортировать предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для ребят важна мотивация, особенно для пятых-шестых классов. Если им будет интересно и дальше этим заниматься, уверен, в скором будущем мы увидим их изобретения уже не в качестве прототипов, а полноценных моделей, стоящих на вооружении Росгвардии», — отметил офицер.

После презентации для школьников провели экскурсию по расположению ОМОН, а также в музее продемонстрировали обезвреженные экспонаты.