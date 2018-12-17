Обмен вещами и общение. В Пензе «Добрый шкаф» помогает найти друзей
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Концерт Вячеслава Бутусова в Пензе 14 декабря
Делаем с детьми елочные игрушки из фетра. Мастер-класс
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцев приглашают на дополнительный прием неврологов
Интрига. В голосовании за имя аэропорта Пензы появился новый лидер
Пензенцев приглашают на областную предновогоднюю ярмарку
Мэр Пензы поручил ликвидировать разрушенные остановочные павильоны
Столичный чиновник оценил качество ремонта в пензенских школах
Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках
В Пензенской области неизвестные убили косуль
Филиал «Пензаэнерго» выполнил более 2000 техприсоединений за год
Мокшанский депутат лишилась мандата из-за машин
В Пензенской области хотят внедрить дополнительный контроль качества продуктов

Пензенские школьники создали робота-сапера для росгвардейцев

17 декабря в 12:31 214 просмотров
, который сможет найти применение в Росгвардии.

" data-title="Пензенские школьники создали робота-сапера для росгвардейцев — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученики пензенской гимназии № 4 «Ступени» сконструировали робота, который сможет найти применение в Росгвардии.

Школьники представили робота-сапера из конструктора LEGO, который работает с помощью специальных датчиков. Устройство может перемещаться по труднодоступным местам на гусеницах, а также «осматривать» подозрительные объекты, поскольку оснащено видеокамерой. Сенсоры и моторы способны поднимать и транспортировать предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для ребят важна мотивация, особенно для пятых-шестых классов. Если им будет интересно и дальше этим заниматься, уверен, в скором будущем мы увидим их изобретения уже не в качестве прототипов, а полноценных моделей, стоящих на вооружении Росгвардии», — отметил офицер.

После презентации для школьников провели экскурсию по расположению ОМОН, а также в музее продемонстрировали обезвреженные экспонаты.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...