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Пензенцев приглашают на дополнительный прием неврологов

17 декабря в 14:18 94 просмотра

22 декабря для жителей Пензенской области неврологи проведут дополнительный прием.

Врачи будут принимать в поликлиниках областного центра и районных больницах.

Записаться в Пензе можно через контакт-центр по телефону 99−91−30. Специалисты будут работать в поликлиниках № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13 и 14.

Также неврологи примут пациентов в больницах Сердобского, Бековского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Наровчатского, Никольского и Шемышейского районов, в медучреждениях Башмаковского, Белинского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Мокшанского, Малосердобинского и Колышлейского районов, сообщает пресс-центр регионального правительства.


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