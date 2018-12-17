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Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа

17 декабря в 14:23 266 просмотров
«Ростелеком» менее чем за два года создал 26 тысяч точек доступа Wi-Fi для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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«Ростелеком» менее чем за два года создал 26 тысяч точек доступа Wi-Fi для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сеть позволяет предоставлять беспроводной доступ в интернет внутренним пользователям по технологии Wi-Fi с соблюдением всех требований российского законодательства. Услуга предоставляется вместе с оборудованием и системой идентификации. Она доступна на всей территории страны.

«Ростелеком» имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который проходил в России этим летом. Во время чемпионата услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя. Суммарное потребление трафика составило 65 ТБайт.

«Сеть «Ростелекома» для предпринимателей стала одной из крупнейших на российском рынке. Мы предлагаем клиентам лучшее обслуживание по оптимальным ценам и выстраиваем с ними максимально доверительные отношения. Услуга предоставления доступа может быть дополнена целым комплексом интегрированных решений по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей», — сказал директор офиса перспективных продуктов для корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома» Александр Обухов.

«Ростелеком» планирует в дальнейшем развивать направление по предоставлению услуг Wi-Fi во всем его многообразии: и как услугу для предпринимателей, и как публичный сервис.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком"

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