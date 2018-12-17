Центробанк установил курс доллара на уровне 66,6 руб

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 66,4337 руб. до 66,6208 руб., курс евро снизился — с 75,3890 руб. до 75,3814 руб.

Золото будет стоить 2 654,04 рублей за грамм, серебро — 31,23, платина — 1 679,25, палладий — 2 675,24 руб./гр.