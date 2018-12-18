Сердобский суд решил выдворить иностранца из России

В Пензенской области иностранного гражданина привлекли к административной ответственности за то, что он превысил разрешенный ему срок пребывания в России.

Установлено, что гражданин Таджикистана 17 августа приехал в Россию через контрольно-пропускной пункт «Маштаново». В Московской области он встал на регистрационный учет, срок его действия истек 15 ноября. Однако по его истечению он так и не покинул страну.

29 ноября сотрудники полиции выяснили, что гражданин Республики Таджикистан допустил нарушение режима пребывания, сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Суд квалифицировал действия мужчины, как уклонение от выезда с территории РФ. В результате ему назначили штраф 3000 рублей, также обязали самостоятельно, но под контролем, покинуть Россию.