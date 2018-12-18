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В пензенской больнице № 6 появился рентген-аппарат за 10 млн руб

18 декабря в 17:59 180 просмотров

В Пензе в больнице имени Захарьина установили новый рентген-аппарат.

На эти цели из регионального бюджета выделили 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Заведующая рентгенологическим отделением лечебного учреждения Наталья Морозова отметила, что с помощью нового оборудования пациент подвергнется минимальной лучевой нагрузке, при этом снимки будут с высоким качеством. Обследование возможно проводить лежа и стоя, а это значительно улучшит качество диагностики, подчеркнула специалист.

«Больного привозят на каталке, его не перемещают, а двигается стол. Стойка поднимается, разворачивается и делается снимок», — пояснила врач.

В среднем, каждый день рентгеновское обследование проводят в больнице 100−150 человек.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/127608/

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