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В школе № 7 планируют возобновить учебный процесс 20 декабря (видео)

18 декабря в 20:17 220 просмотров
, дети продолжают учиться на дому.

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Зима — период особой инфекционной опасности для здоровья детей. Одной из первых в Пензе в новом учебном году с вирусами столкнулась школа № 7. В конце прошлой недели учебное учреждение закрыли на карантин. Несмотря на это, дети продолжают учиться на дому.

В коридорах школы № 7 — непривычно тихо. Не слышны голоса детей, не звенит звонок, возвещающий начало урока. Виной тому — острая респираторная вирусная инфекция. С первыми симптомами заболевания школьники начали обращаться в медпункт еще в конце прошлой недели.

«После осмотра детей я стала отправлять одних к участковому врачу с повышением температуры, других — с рвотой и болями в животе к инфекционисту. На школу с 14 декабря наложен недельный карантин. Будем принимать детей только со справками», — рассказала фельдшер школы № 7 Пензы Наталья Февралева.

В образовательном учреждении можно встретить лишь учителей. После дезинфекции они своими силами проводят генеральную уборку для того, чтобы здоровью их учеников точно ничто не угрожало. Педагоги уже соскучились по детям, поэтому очень рады, что уже в середине этой недели школьники должны вернуться за парты.

«Насколько я знаю, мы держим ситуацию под контролем. Дети уже пошли на поправку. Решение уйти на карантин было правильным, чтобы не увеличить число заболевших. 19 декабря будет решающий день, так как хотим продолжить учебный процесс уже в четверг», — сказала директор школы № 7 Пензы Анита Благодерова.

По словам преподавателей, несмотря на карантин, в школе им всегда есть чем заняться. Они готовят дидактические материалы, самостоятельные работы, проверяют тетради. Кроме того, не прекращается и учебный процесс. Задания своим ученикам педагоги передают дистанционно — через социальные сети. Помогают ребятам учиться на дому и их родители.

«У нас есть обратная связь. Родители звонят, спрашивают, если им что-то непонятно. Новый материал, конечно, не проходим. Заложены часы для повторения изученного», — рассказала учитель начальных классов школы № 7 Пензы Светлана Кузнецова.

По словам педагогов, благодаря этому успеваемость детей не падает. Кроме того, это помогает им подготовиться к проверочным работам, которые ждут их после того, как они вновь сядут за парты, сообщает телеканал «Экспресс».


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