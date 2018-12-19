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Колышлейские полицейские пытались скрыть факт избиения врача

19 декабря в 12:10 502 просмотра
, сотрудники ведомства выявили факт побоев из хулиганских побуждений.

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Прокуратура Колышлейского района Пензенской области обнаружила скрытое от учета преступление. Так, сотрудники ведомства выявили факт побоев из хулиганских побуждений.

Согласно материалам дела, вечером 1 февраля в колышлейскую больницу поступил пьяный 54-летний местный житель, у которого была ранена рука. Мужчина отказался от медицинской помощи, вел себя грубо и ударил кулаком по лицу врача-хирурга. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Несмотря на наличие доказательств, сотрудники правоохранительных органов приняли решение прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Однако в это вмешался прокурор района, и незаконное решение отменили. В отношении колышлейца возбудили уголовное дело.

«В отношении сотрудников территориального отдела полиции, допустивших укрывательство преступления, решается вопрос о принятии мер, в том числе — уголовно-правового характера», — отметили в пресс-службе.


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