Иностранец пытался подкупить полицейского, чтобы остаться в Мокшане

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 13 декабря инспекторы остановили автомобиль Chevrolet Captiva. При проверке документов у пассажиров выяснилось, что трое из них находятся в России незаконно.

Иностранцев доставили в отдел полиции для составления протоколов. Один из нарушителей положил на стол стражу порядка 12 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал их к ответственности. Действия мужчины пресекли.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.