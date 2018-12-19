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Иностранец пытался подкупить полицейского, чтобы остаться в Мокшане

19 декабря в 13:48 164 просмотра

В Мокшанском районе Пензенской области 37-летний гражданин Узбекистана попытался подкупить участкового.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 13 декабря инспекторы остановили автомобиль Chevrolet Captiva. При проверке документов у пассажиров выяснилось, что трое из них находятся в России незаконно.

Иностранцев доставили в отдел полиции для составления протоколов. Один из нарушителей положил на стол стражу порядка 12 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал их к ответственности. Действия мужчины пресекли.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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