Истекала кровью. Большой коричневый пес напал на пензенскую дачницу

Из материалов дела следует, что дачница на своем участке разводит тибетских мастифов. Днем 30 мая мимо проходила женщина, на которую напали собаки. Она закричала, но рядом из людей никого не оказалось. Одно из животных пыталось достать зубами лицо, но пензячка закрыла его рукой, и собака вцепилась в конечность.

Тут на крики, вооружившись мотыгой, прибежала еще одна дачница. Она стала ругаться и мастифы немного отступили. Наконец, вышла их хозяйка, которая взяла собак за ошейник и увела. Пострадавшая с истекающей кровью рукой пошла в больницу, после того, как ей оказали помощь, она обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Владелица собак не согласилась с обвинением, сказав, что никто из ее питомцев никого не кусал. Она рассказала, что у нее нет мастифов, на участке живут четыре долматинца и одна ливретка. Однако свидетели сообщили, что видели в тот день у заводчицы двух огромных, лохматых собак коричневого цвета, которые покусали женщину. Также очевидцы отметили, что животные уже нападали на людей.

В результате суд взыскал с хозяйки собак 30 тысяч руб. в качестве компенсации морального вреда, госпошлину 300 руб., 404 рубля в качестве компенсации на лекарства пострадавшей.

Решение вступило в законную силу.