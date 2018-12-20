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Назвали минимальную стоимость поездки в Крым на Новый год

20 декабря в 17:05 218 просмотров

В Ростуризме рассчитали среднюю стоимость недельной поездки в Крым на Новый год с учетом перелета и проживания в трехзвездочном отеле.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу ведомства Олега Сафонова, минимальная цена поездки составляет 20,9 тыс. рублей на человека. По его словам, спрос на такие предложения вырос на 43%.

В 2018 году полуостров впервые вошел в топ-5 внутрироссийских новогодних направлений. При этом большую часть авиабилетов на праздничные дни выкупили москвичи. По предварительным прогнозам, Новый год в Крыму могут встретить до 150 тысяч туристов.

«Увеличилась и доля ранних бронирований из зарубежных стран. В пятерку лидеров вошли Беларусь, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль», — добавил Олег Сафонов.


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